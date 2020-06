AFA establece medidas de previsibilidad e igualdad para la vuelta del fútbol

Claudio Tapia anunció la determinación que tomó la Asociación del Fútbol Argentino sobre la vuelta a los entrenamientos. “Decidimos que sea cuando todo nuestro país se encuentre en Fase 4”, afirmó en un comunicado publicado en redes sociales.



El presidente indicó que la decisión se definió luego de varias charlas con el Ministerio de Salud de la Nación y destacó que “eso va permitir que no haya ventaja deportiva y dejar a todos en igualdad de condiciones”. Además, agregó: “Todos queremos que ruede la pelota, pero lo más importante es la salud”.



Con respecto al análisis realizado, Chiqui fue contundente. “El 59 por ciento de los 123 equipos profesionales se encuentran en el AMBA, lo mismo que el 75 por ciento de los más de 3.900 jugadores. No podemos trasladar el virus al Interior y debemos ser responsables de minimizar los riesgos”, manifestó.



El máximo mandatario de la AFA también informó la creación de una comisión médica conformada por clubes de las diferentes categorías y deslizó que “las estructuras no son las mismas”. En tanto, añadió: “La idea es que luego se lo traslade a las autoridades para que puedan evaluarlo y aprobarlo”.



En relación a las complicaciones de los clubes, Tapia aseguró que habrá una ayuda económica. “Estamos trabajando para conseguir los recursos y acompañar a las instituciones con los gastos, que van a ser muy representativos en una economía que los encuentra con pocos recursos disponibles”, expresó.

#Institucional Medidas de previsibilidad e igualdad para el regreso de la actividad https://t.co/EPxXP1WxOp — AFA (@afa) June 16, 2020