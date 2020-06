Magallán, el ex Boca que se sigue lamentando por perder con River en Madrid

Lisandro Magallán no puede dejar de pensar en la final que Boca perdió con River en Madrid. Hace algunas semanas, el ahora defensor del Alavés español, recordó el duelo y expresó que no tiene nada que reprocharse. Sin embargo, este domingo, nuevamente habló de lo ocurrido en el Bernabéu y confesó "en mi cabeza está todo lo de Madrid".

"En cuanto a análisis de juego me sirve para seguir creciendo, pero también pienso en qué hubiese pasado si ganábamos. Hicimos un trabajo bárbaro durante toda la copa y lamentablemente nos tocó perder la final. A veces lo hablo con mi familia, pero no se puede cambiar y hay que mirar para adelante y tomar esto para crece", aseguró en diálogo con TyC Sports.

En la misma línea, reconoció que River fue un justo campeón: "Mereció ganar porque hicieron goles y nosotros sólo uno. Defensivamente y ofensivamente fueron mejores. Eso tiene el fútbol. Fue un partido difícil para ambos. Me duele porque quiero ganar siempre, pero llegar no es fácil aunque en Argentina no lo quieran ver así".

Sobre su presente, y teniendo en cuenta el regreso del fútbol en España, contó: "Estoy muy contento por volver a jugar. Fueron dos meses muy largos y duros de confinamiento en España. No volvimos al 100% a la normalidad porque el hecho de jugar sin público lo hace extraño porque se escucha todo, pero el fútbol sigue siendo el mismo".