Un ex Independiente explotó contra Holan y lo liquidó

El ex defensor de Independiente Hernán Pellerano denunció hoy que el entrenador Ariel Holan no le dirigía la palabra, ni la mirada cuando lo apartó del equipo hace tres años.

"Me pasaba al lado sin saludarme y ni me miraba a la cara cuando me dejó de lado. Él fue sincero conmigo y me dijo que no iba a ser tenido en cuenta pero las dos semanas hasta que encontré club, su trato no fue el mejor", explicó el ex Vélez Sarsfield.

Me mandaban a una cancha lejana y me faltaba el respeto. Yo entro a un club y saludo desde al primero hasta el último. En ese sentido fallaba, como persona o como entrenador por ser sus pasos iniciales. En el mundo del fútbol todo se sabe", detalló.

Pellerano estuvo una temporada en Independiente, donde jugó 13 partidos, y luego se fue a Olimpia de Paraguay por la pelea con Holan.

Sin embargo, en la entrevista por Instagram con el periodista César Luis Merlo, Pellerano aclaró: "Como digo esto, también reconozco que como entrenador es un tipo recontra preparado, que no dejaba nada librado al azar y estaba en todos los detalles. La idea de juego suya es un espectáculo y contaba con un equipo de trabajo increíble".

Pellerano, de 36 años, inició su carrera en Vélez Sarsfield y vistió las camisetas de Newell's Old Boys de Rosario, Almería de España, Tijuana de México, Liga Deportivo de Quito en Ecuador y actualmente está en Melgar de Perú.