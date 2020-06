¿Se va Wanchope de Boca? Desde Brasil respondieron a los rumores

El delantero cordobés de Boca Juniors, Ramón Ábila, tiene contrato con el Xeneize hasta 2022 y en las últimas horas circuló el rumor de que podría continuar su carrera en el Atlético Mineiro, club brasileño que dirige el santafesino Jorge Sampaoli, sin embargo el director deportivo del Galo negó esa posibilidad.

"No iniciamos ninguna tratativa por Ábila", indicó hoy Alexandre Mattos, responsable del fútbol profesional del equipo de Belo Horizonte, según publicó el periódico brasileño Globo Esporte.

El delantero surgido de Instituto de Córdoba y que también jugó en Sarmiento de Junín, Deportivo Morón y Huracán, ya estuvo en el fútbol de Brasil antes de llegar a Boca, cuando vistió la camiseta de Cruzeiro, el otro equipo de la ciudad de Belo Horizonte.

El Mineiro no tiene actualmente argentinos en su plantel, ya que en la vuelta a los entrenamientos no contó con la presencia del mendocino Franco Di Santo porque Jorge Sampaoli avisó que no lo va a tener en cuenta.