"Me fui de Boca por pensar distinto a Riquelme"

El delantero uruguayo Santiago Silva tuvo un paso discreto por Boca Juniors y fue una de las figuras del equipo de Julio Falcioni que en 2012 alcanzó la final de la Copa Libertadores, aunque no pudo consagrarse tras caer en la final ante Corinthians. Siete años después de su paso por el Xeneize, largó una bomba con un palito para Riquelme.

En diálogo con Fox Sports, El Tanque aseguró: "La realidad es que yo estuve en Boca un año y medio, y tenía otro año y medio más de contrato, pero por pensar diferente a algunos ídolos del club como Riquelme por ahí no pude seguir en la institución".

En esa misma línea, Silva agregó: "Por pensar diferente cosas. Perdimos la final con Corinthians y eran momentos delicados, todo el mundo estaba susceptible. Al ser un equipo enorme, la final la teníamos que ganar, pero fueron momentos complicados. Yo valoro mi paso por Boca".

Para finalizar, Silva remarcó: "Yo soy una persona muy positiva en todos los aspectos. Quería que los chicos crezcan, en ese momento se hablaba de grupos. Me llevaba más con unos que con otros. Diferentes opiniones de motivar a los chicos, pero no pasó nada con él. Decían que era jugador de Falcioni pero yo me ponía la camiseta de Boca y dejé la vida por ella".