Para un ex Boca, hubo algo "más doloroso" que perder la final en Madrid

Muchos hinchas quizá no recuerden el paso de Cristian Espinoza por Boca. El ex jugador de Huracán tuvo un breve paso por la institución pero fue parte del plantel que perdió la final de la Libertadores con River en Madrid. Actualmente milita en el San José, de la MLS, donde es dirigido por Matías Almeyda.

En una distendida charla con TNT Sports, el futbolista fue consultado sobre el histórico partido y sorprendió a todos con su reflexión sobre lo ocurrido: "A mí en lo personal me dolió más la lesión de Fernando Gago que perder la final. Sabemos todo lo que sufrió para volver a jugar. En el momento que se lesiona me dejó de importar el resultado. Lo único que deseaba era que no fuera nada grave".

"Cuando nos enteramos que se rompió el tendón fue un golpe muy fuerte para el vestuario. A mí me dolió mucho más eso que haber perdido la final. Ganó River y listo, Boca fue el subcampeón de América. No hay que menospreciar eso. Hay cosas peores y el fútbol siempre da revancha", aseguró.

Sobre si la situación hubiese sido distinta en caso de haberse jugado en el Monumental, el futbolista reconoció que "quizás ellos hubiesen sentido más presión por jugar de local pero no se si hubiese cambiado algo".