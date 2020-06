El plantel de Boca volvió a entrenarse

El plantel de Boca Juniors, actual campeón del fútbol argentino, volvió a los entrenamientos virtuales debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.



Los jugadores del "xeneize", bajo la supervisión del entrenador Miguel Russo y el preparador físico Damián Lanatta, volvieron a trabajar con entrenamientos individuales después de una licencia de casi 10 días.



Toda esta semana, los futbolistas trabajarán en un solo turno, siempre por la tarde, y dos días estarán conectados a la aplicación Zoom con el profesor Lanatta y con el técnico Russo.



El resto de la semana, el entrenamiento será en forma individual y siempre con el reporte de la actividad al fin del día, enviado por cada jugador.



El plantel boquense ya había bajado la intensidad de los entrenamientos oportunamente, sobre la base de que el aislamiento lleva ya casi tres meses en el AMBA y el desgaste físico no tiene sentido sin fecha clara de retorno de la actividad.



A los jugadores que viven en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, se les aconsejó que por seguridad sanitaria no salgan a correr, por más que está permitido en la ciudad de Buenos Aires, así también evitan salir en un horario poco conveniente y también con exposición pública.



El defensor Junior Alonso, quien tiene contrato hasta el 30 de junio pero que ya está confirmado que no va a seguir en el club y está muy cerca de ser incorporado por Atlético Mineiro, no integra esta rutina de trabajo, ya que se entrena solo en un gimnasio de su propiedad, en Paraguay.



Boca, que se consagró campeón de la Superliga 2019/20, jugó su último partido oficial el 14 de marzo, cuando le ganó de visitante a Godoy Cruz por 4 a 1 en Mendoza, por la primera fecha de la suspendida Copa de la Superliga.

