La Gata Fernández y una frase que hará mucho ruido en River

El mediapunta Gastón Fernández, actualmente en Estudiantes de La Plata, elogió a Marcelo Gallardo, quien fue su compañero en sus inicios en River y hoy lidera una etapa muy exitosa como DT del Millonario, y dejó una frase que sobre la grandeza del club de Núñez que hará mucho ruido.

"Este presente me pone feliz. Me gusta que Marcelo haya sido el que puso definitivamente de pie a River", comenzó diciendo en diálogo con el diario Clarín, y luego expresó: "La historia grande de River es de Marcelo para acá".

Además, agregó que "la historia de River es enorme y de las más fuertes del mundo, pero el proceso de Marcelo supera todo. Hace mucho que no voy a Ezeiza, pero todos me dicen que parece un predio europeo. Ahí está la mano de Marcelo, su cabeza, su planificación a futuro. Lo mismo en el Monumental y con el trabajo que realiza con los juveniles. En Estudiantes pasa lo mismo con Verón. Son tipos que ponen el amor por el club por encima de todo y merecen ser destacados".

Luego, Fernández recordó los días en los que lo tuvo como compañero en el Millonario y relató que "adentro de la cancha entendía todo. Pero después yo tenía una relación de amistad y no era de los fanáticos que están todo el día pensando en el juego. Éramos más de mirar series y charlar de otras cosas. Incluso Marcelo era uno de los que más bromas hacía en el grupo. Después siempre tuvo una personalidad muy fuerte y mucha capacidad de liderazgo. Era contundente a la hora de decir las cosas. Me pone contento todo lo que está viviendo porque en su momento me molestó que no se pudiera retirar jugando".

Finalmente, consideró que "tengo la sensación de que no le debo nada a River ni River a mí. En mi corazón está el gol a Boca en el Apertura 2004 y el año y medio que fui protagonista de un equipo muy bueno: perdimos en las semifinales de la Libertadores de 2005 contra San Pablo. En los años posteriores a mi salida, por ahí sí me molestaba que River no me tuviese en cuenta y contratara jugadores que no tenían nada que ver con su historia. Pero esa sensación se fue cuando jugué por primera vez en Estudiantes en 2008: el club me marcó a fuego".