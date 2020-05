La frase sobre Higuaín que derrumba la ilusión de todo River

En las últimas horas había sonado fuerte la posibilidad de que Gonzalo Higuaín regresara a River. El Pipita volvió a la Argentina por problemas personales y desde Italia aseguraban que podría comenzar una negociación para regresar al Millonario. Pero la posibilidad quedó descartada y fue el padre del delantero quien lo confirmó.

"Lo de Gonzalo a River no va a ocurrir. No es el momento, lo digo porque me aburre y tiene un año y medio más de contrato y lo va a respetar. Cuando leo que se generan ilusiones y me llaman, y la verdad que no. No está bien hablar de eso porque se genera una ilusión incorrecta", dijo Jorge en diálogo con TNT Sports.

Y siguió: "Es otro contexto el fútbol europeo con el nuestro, de países, y sacando cuando se solucione todo esto, el mercado argentino está lejos del europeo para ilusionarse con la vuelta de un futbolista como Gonzalo".