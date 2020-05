Carrillo admitió un contacto con Boca: "Me llamó Riquelme"

Antes de que el fútbol se reprogamara a causa de la pandemia por coronavirus, Boca tenía pensado ir en el mercado de pases a buscar un delantero centro. Uno de los apuntados es Guido Carrillo, quien este miércoles admitió haber recibido un llamado de Juan Román Riquelme.

Lo confesó en una charla con Closs Continental: "He hablado con Riquelme, me ha llamado, pero no fue una propuesta concreta, es un jugador que representa mucho, ¿cómo no lo voy a atender?".

"Ya me ha pasado que me han llamado de Boca cuando estaba en el Mónaco y fue una movilización importante. Hoy si pasa no sé qué diría. Es un club seductor para cualquier jugador y entrás en una vidriera de alto nivel. En Europa tengo una deuda pendiente que es afianzarme de la manera en que yo creía, como fue en Argentina", agregó.

El delantero de 28 años está a préstamo en el Leganés hasta el 30 de junio y luego deberá regresar al Southampton, club dueño de su pase hasta junio de 2021. "A mí se me termina el contrato un día después de la fecha en que se reanudaría la Liga. Así que no sé que va a pasar. Tengo un año más en Inglaterra pero creo que la idea va a ser salir", aseguró.