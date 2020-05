Momento crucial en Independiente por deuda con sus jugadores

Mañana será el día crucial para el reclamo de una parte del plantel de Independiente con el propósito de solucionar aspectos de la deuda que el club mantiene con más de una decena de jugadores,



Fuentes cercanas al plantel 'rojo' le revelaron a Télam que "si no hay respuesta de la dirigencia, el lunes comenzará el envío de las cartas documentos reclamando los salarios impagos".



La deuda corresponde a sueldos no abonados desde enero "entre los profesionales más grandes, los que representan los sueldos más altos", confió el mismo vocero.



El jueves último hubo contactos entre la dirigencia y los jugadores para alcanzar "algún tipo de acuerdo para un plan de pagos", aunque las propuestas hechas no llegaron a buen puerto.



"Los jugadores pretenden una solución este lunes como mínimo", le aportaron a Télam otras fuentes consultadas. .



En esta situación, los referentes del equipo dejarían "de lado a los juveniles", que están prácticamente al día "y para no compremeterlos en la demanda por cualquier consecuencia a futuro".



Alrededor de 15 futbolistas se hallan en una postura "intransigente con la Comisión Directiva", en base a que exhiben cansancio "con promesas incluidas",



En tanto, el vicepresidente primero Pablo Moyano desestimó ingresar en zona de conflicto y sostuvo que "no hay problema con los muchachos, aunque hay algunos atrasos o discusiones, pero los jugadores lo entienden", en declaraciones a TNT Sports



"Tampoco pueden mirar para otro lado con la situación del país. Por lógica pura hay que ceder algo", prosiguió el directivo que también manifestó que "los trabajadores de la institución están al día".