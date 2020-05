Scola y una frase que hará mucho ruido: "No me siento argentino"

El capitán de la Selección argentina de básquet, Luis Scola, quien actualmente juega para el Armani Jeans Milano de Italia, dialogó con ESPN y aseguró que tras 22 años fuera de Argentina no siente arraigo por su país y no se considera natural de la tierra que lo vio nacer.

"No me siento argentino, pero no por Argentina en sí: no me siento de ningún lugar", aseguró Luifa en una nutrida charla con el periodista Alejandro Fantino.

Y luego explicó que "me pasa algo extraño: cuando estoy mucho en un lugar empiezo a sentir incomodidad. Me cuesta mucho establecerme en un lugar, lo busco porque a mi familia le hace bien, pero también para mí quedarse mucho en un mismo espacio es sinónimo de conformismo".

Scola abandonó Argentina en 1998 tras jugar tres temporadas en Ferrocarril Oeste, desde ese momento el baloncestista nacido en Buenos Aires, a jugado en España, Estados Unidos, China e Italia donde se encuentra actualmente.