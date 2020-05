Veinte años después, Yepes contó qué sintió con el caño de Román

El ex defensor colombiano Mario Yepes recordó, 20 años después, el tremendo caño de espalda y de pisada que sufrió de parte de Juan Román Riquelme, en el histórico Boca 3-0 River del 24 de mayo del 2000, en la que sería la primera Copa Libertadores ganada por el equipo de Carlos Bianchi.

"Fue algo del partido, es más folclore de la gente. Y si eso agrada, no hay problema, no lo veo mal. Lo único que pensé en ese momento era que quedábamos afuera de la copa y teníamos equipo para llegar a la final", destacó el colombiano en diálogo con Fox.

Después explicó porqué no atinó a frenar al enganche de Boca con falta: "No lo tomé como una gastada. En todo caso, hubiera reaccionado de otra manera, aunque nunca fui de reacciones violentas. No me afecta para nada".