La divertida chicana del Flaco Menotti a Alberto Fernández

César Luis Menotti bromeó hoy con el costado futbolero del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a quien le remarcó que no sabe "nada de fútbol" por omitir a su Huracán, campeón en 1973, como uno de los mejores equipos de la historia.

"Me di cuenta que el Presidente no sabe nada de futbol. Dice que es de Argentinos Juniors, que iba mucho a la cancha y se acuerda del gran equipo de San Lorenzo del '72", dijo Menotti y enseguida se preguntó: "¿no habrá ido a la cancha a ver al Huracán del '73? Si no lo vio, no iba mucho porque no pudo no haber visto a ese Huracán", agregó el "Flaco" en una entrevista con la radio Club 94.7.

Menotti dirigió al Huracán que se coronó campeón del torneo Metropolitano de 1973, con un nivel de juego elogiado de forma unánime por la prensa y los hinchas, y recordó que en esa campaña su equipo goleó a Argentinos Juniors (6-1). "Se ve que esa vez no fue a la cancha", bromeó.

Sobre grandes equipos de la historia, Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales de AFA, señaló que el "último" que vio fue el Barcelona de Josep "Pep" Guardiola. En cuanto al fútbol argentino, el "Flaco" rescató al Rosario Central de Eduardo "Chacho" Coudet y los inicios del River Plate de Marcelo Gallardo, más puntualmente cuando jugaba el delantero Lucas Alario.