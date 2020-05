El Pipa Benedetto no se guardó nada y fue picante contra River

El ex centrodelantero xeneize Darío Benedetto aseguró hoy que "Boca nunca murió porque es el único que no descendió", en respuesta a los burlas de simpatizantes de River por la final de Copa Libertadores perdida en Madrid en tiempo suplementario.

"Boca nunca murió. Mancha es otra cosa, todo el mundo lo sabe. Soy un agradecido de haber jugado una final con Boca, aunque la haya perdido. Todos saben lo que es peor. Boca nunca murió porque es el único que no descendió. No va morir nunca. Siempre va a ser el más grande", dijo a Fox Sports el delantero, actualmente en Olympique de Marsella.

Luego se refirió a las declaraciones de Anibal Matellán, que trabajó junto a Nicolás Burdisso en la gerencia deportiva del club, en las que mencionó su desilusión por algunos jugadores que tras la derrota con River dejaron la institución, entre ellos Bendetto.

"Les di mis explicaciones a él y al presidente. A Daniel Angelici le dije que si me daban la oportunidad de jugar en Europa quería aprovecharla porque era uno de mis sueños. Hoy lo estoy cumpliendo y no me arrepiento", explicó.

Por último comentó: "El mundo Boca nunca me cansó ni me a cansar. Ya me había acostumbrado a la presión que es jugar en Boca. A los 29 años me vinieron a buscar de Europa. No sé cuantos jugadores se fueron de Argentina a un equipo grande de Europa".

Benedetto, de 30 años, estuvo en Boca desde junio de 2016 hasta julio de 2019, jugó 76 partidos, hizo 44 goles y salió campeón en las temporadas 2016/17 y 2017/18 y la Supercopa Argentina de 2018.