Gallardo le pone voz a un emocionante video por el cumple de River

Marcelo Gallardo, el técnico más ganador de la historia de River Plate, ofició de locutor en el video institucional publicado hoy en redes sociales por el aniversario 119no. de la fundación del club, cuyo mensaje deja una enseñanza intrínseca en su exitoso ciclo deportivo: "Los deseos no llegan solos, hay que salir a buscarlos".



El "Muñeco" hace con su voz un repaso de la historia de River, que está articulado con imágenes de los grandes ídolos, los momentos más gloriosos y también los más duros como el paso del equipo por la Primera B Nacional.

Por muchos más deseos juntos uD83DuDCAB

¡Feliz cumpleaños, River Plate!#Felices119River uD83CuDF82uD83EuDD0D??uD83EuDD0D pic.twitter.com/VKKpwNcvug — River Plate (@RiverPlate) May 25, 2020





“En cada cumpleaños pedimos nuestros deseos. Lo que nadie te dice, es que éstos no llegan solos. Hay que salir a buscarlos. Como hizo aquel grupo de trabajadores, que juntos, en un día como hoy, se unieron detrás de un deseo: formar un club. Y formaron el club más grande de todos”, introduce Gallardo.



Con la imagen del Monumental, del "Charro" José Manuel Moreno y del célebre equipo "La Máquina", la grabación prosigue: “Ese deseo inspiró a otros a ser los mejores, convirtiéndose en una verdadera máquina. Nunca pararon hasta conseguirlo".



"Y cuando el deseo se hace esperar por mucho tiempo, después de nunca bajar los brazos, la conquista se transforma en leyenda”, reflexiona junto a la imagen de Ángel Labruna.



“Hay deseos de mil colores (surge el gol del "Beto" Alonso en la Bombonera con la pelota naranja). De hazañas y de epopeyas, que buscamos repetir en la memoria. De príncipes (Enzo Francéscoli) y héroes. Y de chicos que se vuelven gigantes (Pablo Aimar, Javier Saviola y el propio Gallardo)”.



El repaso histórico de River no olvida el momento deportivo más dramático y refresca la salida del equipo el día del regreso a Primera División ante Almirante Brown en el Monumental: “Pero también hay momentos que jamás deseamos. Momentos de meterse en el barro. Para salir más fuertes, más fuertes que nunca”.



Ello abre paso a los instantes más felices en la vida del club, coincidentes con su ciclo de entrenador: “Y aunque digan que si los contás en voz alta no se cumplen, algunos deseos hay que gritarlos. Porque cuando creés, lográs lo que ni siquiera te habías animado a soñar”.



El cierre del video es con la corrida de "Pity" Gonzalo Martínez para anotar el tercer gol de la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid y finalmente el saludo del "Muñeco", mirando a cámara y con la camiseta de la banda roja: “Felices 119 años a mi querido River Plate, gracias”,