Maradona bancó al gobierno de Fernández y pidió por el impuesto a la riqueza

Yo vengo de Fiorito, y tengo presente a mi barrio. Por eso firmu00e9 esta camiseta para el @CentroNestorKirchner.Fiorito, para que a travu00e9s de @NicolasRodriguezSaa y @DanyVilar lleven en mi nombre comida y materiales deportivos a mi gente, y guarden mi camiseta, que es lo que mu00e1s quiero u2764ufe0f