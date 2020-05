Se confirmó la renuncia del manager de Gimnasia

Julio Guido Díaz, mánager deportivo de Gimnasia y Esgrima, renunció a su cargo en el Lobo. Según su comunicado, que tiene fecha del 19 de mayo, enumera los motivos de dicha decisión.

"En el día de la fecha he tomado la decisión de no continuar en mis funciones en el cargo que me fue asignado por el presidente el día 03/10/2019. El motivo de mi alejamiento es exclusivamente personal y mi decisión está ligada a descomprimir el presupuesto del club en estos tiempos de pandemia", expresa Díaz en su carta.

Y agrega: "Quiero agradecerle al presidente y a su comisión directiva por haberme dado la posibilidad de haber trabajado en el club que tanto quiero".

Si bien el periodo fue corto (de octubre hasta mayo), Díaz también dejó un deseo: que Gimnasia clasifique al Reducido.