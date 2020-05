El defensor argentino que vendría "nadando" si lo llama Gallardo

Juan Pablo Segovia, capitán del América de Cali y con pasado en Lanús, no se quiso esconder nada en plena cuarentena y dejó salir su cariño por River Plate, mostrando las ganas de jugar en el equipo de Marcelo Gallardo.

Segovia manifestó en varias ocasiones que es hincha a morir del cuadro Millonario, y en esta oportunidad, en una entrevista eal canal de YouTube Mate y Gambeta, el zaguero fue nuevamente consultado y su respuesta no ha caído del todo bien en la afición Escarlata.

Ante el interrogante sobre qué haría si lo llama el Muñeco en estos momentos, respondió: "Nadando voy". A lo que añadió: "Ahora no se puede tomar el avión, nadando voy... imagínate". "Obviamente me gustaría, a quién no le gustaría jugar en River. Y más si sos hincha de River", concluyó el futbolista, quien tiene contrato con el América hasta diciembre de 2021.

El futbolista, de 31 años, además de jugar en Lanús, vistió los colores de Atlanta y Los Andes previo irse a Deportivo Cuenca e Independiente del Valle (Ambos de Ecuador). Con el Bohemio enfrentó dos veces a River: en el 7-1 del Millonario y en el 1-0 de los de Villa Crespo, ambos en la Primera B Nacional.