Entrevista: así trabaja un psicólogo con los deportistas durante la pandemia

La pandemia de coronavirus trastocó las actividades habituales de todo el mundo y los deportistas no fueron la excepción, sufriendo la cuarentena de manera particular ya que no todos tienen en sus hogares el espacio ni los elementos para seguir entrenándose de manera normal. Por eso MDZ contactó a un psicólogo deportivo para conocer cómo se aborda la temática en estos tiempos.

Francisco Arnut Echave es el psicólogo de Godoy Cruz Antonio Tomba y del equipo masculino de hockey sobre patines de Murialdo, donde fue campeón Panamericano. Además, es autor de los libros Construcción de un equipo de rugby y Neurociencias y psicología aplicadas a deportes de equipo.

Echave también es entrenador mental de deportistas nacionales y provinciales y docente titular de cuatro cátedras de Psicología Aplicada al Deporte. Es el responsable del diseño de cursos de capacitación en Psicología del Deporte y disertante en congresos nacionales e internacionales, además de asesor de clubes y seleccionados de rugby.

El psicólogo nos fue explicando un poco de sus labores y de cómo van llevando esta pandemia, entrenadores y jugadores.

-¿Por qué decidiste ampliarte a otros deportes aparte del rugby?

-Comencé por el rugby porque es el deporte que me gusta, y el que más conozco y entiendo. Pero desde un comienzo mi objetivo fue trabajar en Godoy Cruz, donde estoy desde el 2013, y por algunos años fue mi prioridad. Hasta que en el 2016 escribí mi primer libro, Construcción de un equipo de rugby, y comencé a vincularme nuevamente con el rugby, y también con otros deportes. Un deporte que estoy conociendo es el hockey sobre patines, desde el año pasado estoy con Néstor Perea y Albert Richard en Murialdo, un gran equipo de jugadores y excelente grupo humano.

-¿La URC se ha mostrado interesada en estos temas?

-He tenido muchísimas reuniones con dirigentes pero nunca avanzamos. Con quien he trabajado bastante desde la Unión es con Eusebio Guiñazú, quien escribió el prólogo de mi segundo libro, Neurociencias y psicología aplicadas a deportes de equipo. También con Juan “Juanqui” Guevara y Carlos Ibarrat, que fueron quienes me invitaron a acompañarlos en los procesos del seleccionado M-18. En el referato, Eduardo “Lalo” Bancalari, me ha invitado en varias oportunidades a dar capacitaciones a los árbitros acá y en Chile. Carlos, el año pasado me llevó a hacer algunas intervenciones con el plantel superior del Mendoza Rugby.

-Al tema "la toma de decisiones", ¿el rugbier le presta debida atención?

-Se habla mucho de toma de decisiones, y se le presta atención, aunque no veo que se integren y entrenen mucho los procesos psicológicos involucrados, es decir, se trabaja mucho desde lo técnico-táctico, y lo psicológico sólo se nombra, aunque siempre está presente. A la actualidad las neurociencias están ganando espacio, pero colocar un par de luces, no es entrenamiento cognitivo o de toma de decisiones propiamente dicho, los procesos neurales son complejos y para entrenarlos se requiere un conocimiento científico.

Con Jorge Quiroga, que es neuropsicólogo, venimos trabajando hace tiempo, este 1 de junio lanzamos un curso online de "neurociencias y psicología aplicadas al deporte". También el 8 de junio, con Diego Mc Guire que es un colega de Buenos Aires, otro de "toma de decisiones en el rugby", pudiendo solicitar información en www.psicodeporte.com.ar.

-¿Cómo se está manejando la ansiedad del jugador de rugby por no poder jugar?

-Es una pregunta que no puede tener una respuesta absoluta, porque cada persona lo vivencia a su manera, pero con jugadores amateurs de distintos deportes con los que tengo contacto de trabajo, al aislamiento lo están llevando muy bien, porque muchos han podido orientarse hacia otros aspectos importantes de su vida, por ejemplo, los estudios, haciendo que el rugby no se extrañe tanto, aunque los jugadores siempre quieren jugar.

-¿Creés que cuando se pueda jugar, el jugador lo hará con un poco de miedo al contagio?

-Qué emoción tan mencionada en estos días, un miedo con una intensidad adecuada a la situación nos hace ser cautos y cuidadosos, pero si la intensidad del miedo es muy elevada, nos puede llevar a interpretar la realidad de forma distorsionada, y hasta la fecha los datos que conocemos nos muestran que siendo cautos y cuidadosos no hay motivo para tener un miedo exagerado. Tampoco por miedo podemos dejar de hacer las cosas que nos hacen felices.

-¿Estás recibiendo mayores consultas de deportistas en esta cuarentena?

-Esencialmente he recibido consultas de preparadores físicos, que sienten que les cuesta llevar el entrenamiento de forma virtual, siendo una modalidad nueva que se debe aprender. También de entrenadores que quieren trabajar lo técnico-táctico y a veces sienten que los jugadores no se enganchan, pero consultas clínicas sobre ansiedad, temor o estrés por el aislamiento, muy pocas. Aunque, en la salud mental, esta cuarentena no ha sido nada beneficioso para aquellas personas que están en tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, y tampoco en los niños y niñas.