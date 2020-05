Lisandro lopez y una contundente frase sobre su retiro del fútbol

Lisandro López, delantero y capitán de Racing Club, descartó hoy “ponerle punto final” a su carrera como futbolista profesional por el receso obligatorio que transita el fútbol argentino debido a la pandemia del coronavirus.



“No pensé en ponerle punto final a mi carera, eso es algo que no se me cruzó ni el peor día que tuve en medio de esta cuarentena”, declaró “Licha” en diálogo con Racing Play, la plataforma multimedia de la institución de Avellaneda.



"La pasión por este deporte y la voluntad que tengo de competir, de aprender y de ganar siguen intactas”, continuó el atacante de 37 años.

Licha López responde todo



La renovación de su contrato

Los entrenamientos del plantel

El probable regreso del fútbol



Ya está online la 1era conferencia virtual de un club argentino



— Racing Club (desde ) (@RacingClub) May 18, 2020





"Mientras pueda seguir jugando y tenga posibilidades de hacerlo nadie ni nada que no sea yo va a poner punto final a mi carrera”, aclaró López.



El futbolista además se mostró a favor de retomar los entrenamientos grupales a nivel presencial si se hace "de manera prolija y prudente".



“Soy de la idea de arrancar a entrenar siempre y cuando se haga de manera prolija y prudente. El plantel está deseando volver a entrenarse y ojalá que podamos volver lo antes posible con los cuidados necesarios", opinó.



"Considero que cuanto antes volvamos a entrenar va a ser mejor porque es algo que nunca está de más y que realmente necesitamos", continuó.



"Estamos ansiosos por volver a un campo de juego, a volver a tocar la pelota y poder compartir el día a día. Ojalá que sea pronto y que de a poco podamos volver a la normalidad", manifestó.



El jugador oriundo de la localidad bonaerense de Rafael Obligado también se refirió a cómo transita el confinamiento dispuesto por el gobierno nacional. "En mi cabeza y en la parte física afecta un poco porque no es a lo que estoy acostumbrado y porque además los entrenamientos no son iguales a los que hacemos en el campo de juego", dijo.



"Sin embargo desde lo mental me siento fuerte y con ganas de volver a jugar y competir, pero en cuanto a lo físico veremos como responderé cuando volvamos", se sinceró.



“Los entrenamientos son buenos dentro de lo que se puede hacer, estamos conectados con el cuerpo técnico y nos entrenamos en forma grupal y por suerte veo al grupo bastante motivado y mentalmente fuerte", agregó.



El ex delantero de Olympique Lyon de Francia hizo mención a la prolongación de su vínculo contractual con el club que vence el próximo 30 de junio. "La dirigencia sabe que mi idea es continuar un tiempo más y no creo que haya problemas si la intención de ellos y del entrenador (Sebastián Beccacece) es que continúe. No hay apuro y sé que se va a resolver satisfactoriamente", comentó.



En la misma línea, el máximo ídolo de Racing en la actualidad habló sobre el futuro de los futbolistas Darío Cvitanich, Javier García e Iván Pillud.



"Es muy importante para el club que puedan continuar porque son tres jugadores con mucha experiencia y son fundamentales dentro del campo de juego y en el vestuario y que generan un compromiso con los más jóvenes", destacó.



"Licha" también habló sobre el resto de los jugadores del fútbol argentino que a partir del 30 de junio se quedarán sin club por la finalización de sus respectivos contratos.



"Es una situación muy delicada porque a partir del 30 de junio muchos futbolistas se van a quedar sin trabajo, pero por supuesto que estamos todos juntos para que sea lo mas leve posible. Ojalá se pueda resolver de la mejor manera", dijo.



El capitán racinguista, por último, explicó el proceso de negociación entre el plantel y la dirigencia albiceleste para reducir los salarios mientras continúe la pandemia del coronavirus.



"El planteo surgió desde la dirigencia, lo conversamos entre nosotros los jugadores y llegamos a un acuerdo para que la institución pueda pegar el sueldo del resto de los empleados", concluyó.