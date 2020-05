Otro múltiple campeón con River le "pegó" a Ramón Díaz

En las últimas semanas, Ramón Díaz, recibió críticas de ex dirigidos. El Diablo Monserrat es quien más duro le pegó al pelado y este domingo fue el Pipa Gancedo quien recordó una fuerte discusión con el DT debido a que el riojano lo marginaba del equipo en situaciones que bajo su mirada eran poco comprensibles.

"Un día me crucé con Ramón Díaz. Le planteé adelante de todo el grupo por qué me ponía y me sacaba todo el tiempo sin demasiada explicación. Jugaba dos partidos bien y ganábamos, pero después, al tercero, me sacaba y por ahí perdíamos. No lo podía entender", expresó en declaraciones brindadas a La Página Millonaria.

Y agregó "Todos los futbolistas necesitamos tiempo y continuidad para desenvolvernos mejor, la rotación no suma porque el jugador quiere jugar siempre y así no disfruta. Después los últimos dos años me puso todos los partidos y era uno de los referentes, por eso encontré mi mejor nivel en todos los aspectos del juego".

Gancedo fue parte del plantel que jugó la final Intercontinenal con la Juventus, encuentro que despertó muchas dudas teniendo en cuenta que hubo fuertes rumores que el Pipa explica y recuerda: "Tenían grandes futbolistas ellos en su momento, pero se les veían los ojos desencajados y es terrible ver cómo corrían para todos lados. Una cosa de locos, eran aviones".

"Creo que hasta salió en un estudio que los jugadores de Juventus no estaban bien, con algunas cosas que no hicieron bien. Y si se descubrió eso deberían haberle dado el título a River", cerró.