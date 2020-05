Desde el Corinthians hablaron de los rumores por la vuelta de Tevez

Andrés Navarro Sánchez, presidente del Corinthians, dijo hoy que "le encantaría que vuelva" Carlos Tevez al club brasileño, pero aclaró que no hubo ningún contacto con su representante ni con Boca Juniors.



El dirigente del club paulista, en donde Tevez es ídolo tras su paso en 2005 por el "Timao", con el cual festejó la obtención del campeonato Brasileirao, dijo que "este momento del fútbol es muy complicado porque está todo parado y no hubo conversaciones con nadie", en declaraciones a la FM 94.7.



"Carlos Tevez es un ídolo en Corinthians y la torcida lo quiere mucho. Después de Ronaldo, es de lo más queridos. Pero no hubo ninguna comunicación con su representante, ni nada. Es muy complicado, el fútbol esta parado y no sabemos cuando va a volver", señaló.





"Cualquier club en el mundo querría a Carlitos. Todo es posible, pero no hay nada oficial de su regreso al club", señaló Navarro Sánchez ante los rumores en la prensa brasileña sobre un posible regreso de Tevez a uno de los clubes más populares de Brasil, para muchos el segundo en cantidad de hinchas después del Flamengo.



Carlos Tevez, de 36 años, tiene contrato con Boca hasta el 30 de junio de este año y según palabras del presidente Jorge Ameal la idea es renovarle y que se retire en la institución donde surgió a la fama.



Además, todo indica que los contratos que vencen en esa fecha seguirán por seis meses más, debido a la pandemia de la Covid-19.



Pare el mes próximo, se espera una conversación entre el "Apache" y Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca y encargado del fútbol en el club de la Ribera, para hablar sobre las condiciones económicas de un nuevo contrato.