La fuerte confesión del veedor boliviano de Conmebol sobre el "gas pimienta"

Hace exactamente cinco años, se produjo un hecho vergonzoso para el fútbol sudamericano que marcó además una era en los Superclásicos: River y Boca jugaban la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores en La Bombonera cuando un ataque con gas pimienta al plantel visitante obligó a la suspensión del partido.

Roger Bello, el veedor de la Conmebol que tuvo un papel principal en el desarrollo de los hechos que se dieron en la Bombonera, recordó sensaciones y reveló algunas cuestiones desconocidas.

"Esa noche tuve miedo. En los primeros minutos, tuve miedo. En medio de ese caos, me detuve un momento y miré las tribunas. Dije: ‘Se nos vienen encima, acá se nos meten en la cancha y nos matan a todos’. Ese era mi gran temor", explicó el boliviano.

Y relató: "Ya sabía lo que iba a hacer, pero no se lo dije a nadie. No podía filtrarse. A los cinco minutos no podía decirles a 50 mil personas que un partido así no iba a seguir, que se fueran todos a sus casas".

"Me preguntaban qué iba a pasar. Ellos tenían una gran incertidumbre. Fernando Gago, una excelente persona, en un momento, tapándose la boca, me dice: 'Roger, lo empezás, ¿no? Mirá que si el partido no sigue, salimos todos muertos'", reveló.

También se refirió al ingreso de Rodolfo D'Onofrio al campo de juego: "Quería ver cómo estaban sus jugadores. Yo lo veo. Insultaba. Le dije: 'Presidente, vuelva a su lugar, déjeme hacer mi trabajo'. Y sobre Angelici confesó un dato desconocido y que marca el grado de responsabilidad del club por lo ocurrido.

"Fue en el momento más álgido. Fui a una oficina. Estaba solo. Sentado. Se agarraba la cabeza. Me pidió disculpas. Me dijo: 'Hace días venimos preparando este partido, toda la parte de seguridad, y mirá, Roger, lo que nos pasa'", cerró.