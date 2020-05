El pedido de D’Onofrio para la vuelta a los entrenamientos

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, consideró hoy que, para que vuelvan los entrenamientos al fútbol, es necesario que los expertos aseguren "que no existe riesgo de contagio no sólo por los jugadores sino especialmente por sus familares" y destacó que, cuando llegue ese momento, serán necesarios "protocolos" específicos.



"Para volver a entrenar necesitamos que los especialistas nos aseguren que no existe riesgo de contagio, no sólo por los jugadores sino especialmente por sus familiares. Nosotros fuimos los primeros y el tiempo tiempo nos dio la razón”, aseveró D'Onofrio en declaraciones formuladas estae mediodía a Radio La Red.



Allí, opinó: “No podemos usar los testeos rápidos en el fútbol si no los tenemos para los barrios carenciados. Sí podemos empezar a pensar en protocolo para los entrenamientos en el marco de lo que digan las autoridades”.



De esta forma, sumó su voz al debate sobre las condiciones que deben reunirse para que se puedan reanudar las prácticas en el fútbol, tema en que el presidente Alberto Fernández y el ministro Matías Lammens, en declarciones formuladas en los últimos días, emparentaron a la posibilidad de realizar testeos rápidos a los jugadores.

uD83DuDDE3uD83CuDF99 #Novaresio910 | @RodolfoDonofrio: "Para volver a entrenar, va a haber un día y una hora. Ese día será cuando los especialistas nos digan que no va a haber inconvenientes" con @rominamanguel uD83DuDCFB | AM 910 — Radio La Red AM 910 (en uD83CuDFE1) (@radiolared) May 14, 2020





“De qué sirve que vuelvan a entrenar si luego deben volver a la vida social de sus familias y sus cosas con las posibilidades de un contagio que vuelva todo irá atrás; hay que ser cuidadosos y, si aplaudimos a nuestros especialistas, hay que hacer lo que ellos digan”, planteó este mediodía el presidente de River.



Luego, agregó: “Hoy por hoy el fútbol no es una prioridad. El afán y el esfuerzo tiene que estar puesto en ayudar en el comercio y en la economía y en cuidar la salud de la gente. Los clubes son muy importantes pero hay que seguir las instrucciones de los especialistas”.

uD83DuDDE3uD83CuDF99 #Novaresio910 | @RodolfoDonofrio: "El fútbol es una actividad, da trabajo, es un enorme entretenimiento, pero hay otras prioridades. Eso no quita que estemos trabajando para que vuelva con todas las condiciones necesarias" con @rominamanguel uD83DuDCFB | AM 910 — Radio La Red AM 910 (en uD83CuDFE1) (@radiolared) May 14, 2020



En cuanto a la fecha de un posible regreso a los entrenamientso, D’Onofrio dijo que sería "el hombre más feliz del mundo" si tuviera una respuesta pero destacó que "nadie la tiene" frente a la pandemia.



"Nadie sabe qué va a pasar y, repito, hay que seguir lo que diga el Ministerio de Salud, que ha demostrado sabe manejar la crisis”, postuló.



En cuanto a la vacuna como fundamental para el regreso del fútbol destacó: “No lo sé, quizás sea necesario para que haya público en las canchas y, mientras tanto, hay que buscar protocolos para los entrenamientos, que es lo que estamos hablando con la dirigencia”.



En ese marco, dijo que “algunas competencia van a volver" en Europa y, entonces, "hay que ver cómo responden con el tema de la pandemia y cómo está la economía de los clubes para la compra de jugadores", un aspecto sobre el que nada se sabe "en estos momentos”.



