Bianchi le cuenta a Cavani qué se siente ser campeón en Boca

El delantero uruguayo Edinson Cavani participó de una entrevista a través de una videoconferencia con el ex entrenador argentino Carlos Bianchi, que ganó tres Copas Libertadores con Boca Juniors y se interesó en saber qué se vive al ganar un título con el equipo Xeneize.

El goleador uruguayo del París Saint Germain (PSG), y Bianchi hicieron una nota conjunta con la revista del equipo parisino, en donde el argentino jugó 80 partidos entre 1977 y 1979, y Cavani le preguntó "¿cómo es ganar un título con Boca?".

Bianchi, de 71 años y alejado de la dirección técnica desde 2014, le respondió a Cavani: "Boca es un mundo diferente. Lo llamo 'el mundo de Boca' porque es increíble lo que se siente, hay que estar adentro para vivirlo, es difícil de explicar", consignó hoy el diario deportivo francés L'Equipe.

Cavani, quien suma 300 cotejos e hizo 201 tantos en el PSG, esta por culminar su contrato con el equipo francés y se habló de la posibilidad de que pudiera sumarse a Boca, aunque desde el punto de vista económico no asoma como viable.

El delantero tiene 33 años y no ve lejano el fin de su carrera y aseguró: "Ya discutí mucho esto con los que me rodean. Siempre dije que me gustaría dejar el fútbol, ​​y no que el fútbol me abandone. Me gustaría terminar dándolo todo".