El crudo relato de Luis Blanco: "Estuve al borde de la muerte"

El entrenador argentino Luis Blanco, infectado y recuperado de coronavirus, reconoció esta tarde haber estado "al borde de la muerte", tras una internación de más de 40 días en una clínica española en Gibraltar, donde reside. El ex DT de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, entre otros clubes, permaneció seis días en coma y diez en sala de cuidados intensivos.

"Entré con 40 grados de fiebre y sin poder caminar porque si daba dos pasos, me ahogaba", dijo. "Había tocado fondo y lo que tenía que responder era el cuerpo contra el virus. El cuerpo generó los anticuerpos por los que quedé inmune: ahora no contagio y no me pueden contagiar", describió el director técnico en declaraciones a 'Sportia', de TyC Sports.

Blanco, que también admitió haber soñado que "había muerto", anunció que el contagio se produjo, casi con seguridad, "en un supermercado". "Fui con todas las precauciones, la mascarilla y los guantes. Tengo el departamento a dos cuadras del mar, estoy aislado. Es imposible que me haya contagiado en otro lado", apuntó el actual entrenador del Mons Calpe.

El director técnico, que también condujo al seleccionado de Indonesia (2013), reconoció que "según los médicos, el cuerpo es el que tiene que responder". "Por eso agarra a las personas más indefensas, las de 60 años para arriba. Si vos fumaste mucho o tenés un problema cardíaco puede ser complicado", expresó.

"Yo entré con los dos pulmones muy complicados y tenía una neumonía grave" precisó Blanco, que también dijo haber visto "morir gente al lado mío". "En un día observé 17, 18 personas que las tuvieron que tapar todas", narró en forma desgarradora.

Blanco admitió estar "muy sensible todavía" y manifestó que "dentro de tres semanas me harán una placa para confirmar que uno está bien", remarcó. "Cuando esté bien y tenga los vuelos, espero irme a la Argentina para ver a mi familia y abrazarla", concluyó.