Wanda le respondió a Maxi López tras irse a Italia durante la cuarentena

Días atrás el futbolista Maxi López estalló de bronca contra su ex esposa y madre de sus tres hijos, Wanda Nara, quien junto a Mauro Icardi decidieron dejar París e instalarse en su casa de Italia, principal foco europeo de la pandemia de coronavirus, en plena cuarentena, y la respuesta no tardó en llegar.

"Me acusó de traer a los niños de París a Italia, en el corazón de la pandemia. Pero Maxi sabe muy bien dónde vivimos: no estoy en Como, sino en un pueblo cerca de Como, donde hay muy pocos casos. Y aquí está mi casa, mientras que en París tuve que dejar la que estaba en alquiler porque el contrato expiró. También decidimos regresar consultando con el pediatra", contestó Wanda en una entrevista con la revista Chi.

Además, la representante de su marido Mauro Icardi agregó que, en la capital francesa, todos los jugadores volvieron a sus países por el parate futbolístico. "Ahora somos italianos, si algo me pasa, prefiero que me pase aquí, en mi casa. Mi país es Italia, que me dio y nos dio todas las cosas hermosas que tenemos, por eso quiero quedarme aquí", agregó.

Finalmente, la panelista del programa italiano Tiki Taka explicó cuál podría haber sido la alternativa y por qué no la llevaron adelante. "También podría haberme tomado un vuelo privado para regresar a Argentina, pero en lugar de eso tomamos dos camionetas desde París, la mía y la de Mauro, dividimos a los niños e hicimos 750 kilómetros, nueve horas y media de viaje, cantando mil millones de canciones sin parar. Era más arriesgado ir a Argentina”, concluyó.