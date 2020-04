El presidente de Belgrano destruyó a River y amenazó con denunciarlo en la FIFA

La polémica por el pago del pase de Matías Suárez sumó un nuevo capítulo. Los dirigentes piratas perdieron la paciencia y van con todo contra River. Jorge Franceschi, presidente del Celeste, le tiró mucha leña al fuego y atacó sin guardarse nada a sus pares millonarios.

"River nunca pagó en tiempo y forma durante todo el 2019, pero incluso nosotros fuimos contemplativos en muchas ocasiones pero ahora ya no. En este año, en febrero nos pagaron 100 mil dólares de la cuota vencida y luego no nos respondieron más los mensajes. Es una vergüenza la situación... No es gente que honre su palabra", expresó.

Y siguió: "El viernes se vence la última cuota del pase de Matías, y nosotros ya damos por descontado que no pagarán. Nos están debiendo 870 mil dólares, que representan casi 56 millones de pesos... Creo que River pidió un adelanto de dinero en Conmebol, así que ojalá se acuerden de cumplir con sus obligaciones, de lo contrario los demandaremos la semana que viene".

"Esto se acabó. Este mundo de la avivada, de llevarte al mejor jugador y no pagar, ya no va más. A D'Onofrio lo he llamado varias veces este año y nunca me atendió. Y no me importa eso, porque yo soy presidente de Belgrano, me debo al club y lo seguiré llamando igual. Se nota que tienen una doble moral. Esta dirigencia no está a la altura de River...", cerró molesto.

Matías Suárez llegó a River en enero del año pasado y desde ese momento la relación entre ambos clubes no es la mejor. En ese momento, el Pirata se jugaba el descenso pero el delantero prefirió irse con el torneo en plena disputa. El Pirata, ante esto, irá hasta las últimas consecuencias y analiza llevar el caso a la FIFA. ¿Cómo terminará la novela?