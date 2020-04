La revelación de Ricky Álvarez sobre Messi y el Mundial de Brasil

Durante toda la semana los argentinos hemos tenido la posibilidad de revivir el Mundial Brasil 2014. El canal deportivo TyC Sports decidió retransmitir, uno por día, los partidos de la Selección en aquella inolvidable Copa del Mundo, a la que sólo le faltó la frutilla del postre, y despertó varios recuerdos entre sus protagonistas.

Uno de ellos fue Ricky Álvarez, volante de Vélez Sarsfield e integrante de aquel plantel subcampeón del mundo, quien reveló una inédita situación sobre Lionel Messi.

En diálogo con la cuenta oficial de Instagram del conjunto de Liniers, Álvarez afirmó que el 10 argentino arrastró algunas molestias físicas a lo largo de la competición y estuvo muy cerca de ser títular en su lugar en el cierre de la fase de grupos frente a Nigeria.

"Me acuerdo que en el calentamiento se me acercó el profe (Sabella) y me dijo: 'Leo está con un problema físico, quizá jugás vos'. No me paré de mover por si me tocaba, era una responsabilidad grande jugar por él", afirmó.

Finalmente, en aquella jornada la Pulga convirtió dos goles para darle el triunfo a la Selección argentina por 3-2 y finalizar como líder del Grupo F con puntaje ideal. Luego, a los 15 minutos de la segunda parte, Álvarez reemplazó al capitán del equipo.

"Eso fue lo máximo en mi carrera, haber estado entre los 23 y poder jugar un Mundial. Fue un sueño impresionante, increíble", reveló.

Cabe recordar que el mejor rendimiento de Messi ocurrió en la fase de grupos donde resultó determinante, marcando cuatro goles, para ganar todos los partidos y acceder a la siguiente fase. Más tarde, con el correr de los partidos, el equipo resurgió para mostrar un mejor nivel colectivo de juego.