"Jugué con Cristiano y es increíble, pero me quedo con Messi"

El ex futbolista brasileño Kaká, quien mostró su mejor versión con la camiseta del Milan ganando incluso el Balón de Oro, en 2007, tuvo un paso por Real Madrid y allí disfrutó de la posibilidad de compartir equipo con Cristiano Ronaldo. Pese a ello, confesó que prefiere a Lionel Messi.

En una entrevista por Instagram con FIFA contó que "Cristiano es una máquina. No es sólo la forma en la que es fuerte, potente y rápido, es fuerte mentalmente. Siempre quiere ganar, quiere jugar y ser el mejor. Para mí es lo más increíble que tiene. Yo jugué con Cristiano y es realmente increíble, pero me quedo con Messi".

Luego agregó que la Pulga "es un genio, es talento puro. La forma en la que juega es increíble" y analizó que ambos "en la historia del deporte están en el top 5 definitivamente. Somos muy afortunados de poder ver a ambos".

Por otra parte, durante la entrevista Kaká reveló que a los 18 años tuvo un accidente en una pileta que casi lo deja sin poder volver a caminar. "Tuve un accidente en una pileta, me golpeé la cabeza y me rompí el cuello al chocar con el fondo. Fui al hospital y el médico me dijo '¿te sientes bien?', y dije que sí. Le pregunté cuándo podía jugar de nuevo y me dijo, 'Ricardo tómalo con calma, no es un día para hacer esta pregunta, es un día para agradecer, porque en la mayoría de estos casos, las personas no vuelven a caminar'. En ese momento me dí cuenta qué tan peligroso fue ese accidente", contó.

Por último, aseguró que sufrió más las eliminaciones de su Selección en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 que la histórica goleada ante Alemania en Brasil 2014, ya que esta última no le tocó jugar como sí las dos anteriores. "Fue muy duro, pero perder en el campo es más difícil. Cuando estás en el campo, tu estás ahí y tal vez puedes cambiar algo, lo que sea. Cuando estás fuera, solo te toca sufrir, por eso me dolieron más las otras", concluyó.