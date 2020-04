Maradona se distancia de Tevez y propone ayudar a los jugadores del ascenso

En varias ligas del mundo comenzó el recorte salarial de los futbolistas debido a la crisis económica que ha generado el parate por la pandemia de coronavirus, y en Argentina se está analizando qué hacer ante esta situación. En pleno debate, Carlos Tevez aseguró días atrás que los futbolistas podrían estar seis meses o un año sin cobrar, si fuese necesario, y sus dichos generaron muchas críticas en el mundo del ascenso, donde las economías son muy diferentes.

Ahora fue Diego Maradona quien se refirió a la situación y se distanció de los dichos de Carlitos. "Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes le tienen que pagar", consideró el 10 en una charla con Infobae, y agregó: "Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar".

Luego, en diálogo con el diario Olé apuntó: "Hay algunos que ahora se hacen los boludos y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años. Parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes. Así que ahora no busquen excusas porque los jugadores tienen que cobrar para comer".

Con respecto a la conformación de una solución, Diego declaró: "Los jugadores que tuvieron la suerte de ganar mucha guita en toda su carrera, hoy deberían armar un fondo común para ayudar a los pibes del ascenso" y manifestó: "Por nuestra parte estoy dispuesto a juntarme con los colegas entrenadores para ayudar a los técnicos del ascenso. De esta se sale con solidaridad porque alguna vez todos cobramos un primer sueldo y sabemos lo que eso significa".

Para finalizar, cerró: "Muchos pibes se rompieron, quedaron sin un mango y sin embargo siguieron poniendo la cara por los clubes. Hoy es momento que ellos tengan la contención que se merecen y que los clubes les garanticen sus salarios".