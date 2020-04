Un ex Independiente confesó su deseo de jugar en Boca Juniors

Matías Pisano, ex jugador de Independiente y actualmente en el América de Cali, de Colombia, confesó hoy que le gustaría jugar en Boca porque su familia es hincha del club y porque es uno de los más grandes de la Argentina.

"Me encantaría jugar en Boca, por mi familia que es toda hincha de Boca y por tratarse de uno de los clubes más grandes de la Argentina", confesó Pisano en declaraciones que efectuó a la emisión radial Súper Mitre Deportivo.

Pisano, de 28 años, inició su carrera en Chacarita y luego jugó para Independiente, más tarde vistió las camisetas de Cruzeiro y Santa Cruz, ambos de Brasil, Tijuana de México, Talleres de Córdoba y Aldosivi de Mar del Plata, y finalmente recaló en el América de Cali.

El jugador, quien se desempeña como mediocampista ofensivo, reveló que estuvo a punto de jugar en Los Angeles Galaxy, en la MLS de los Estados Unidos, pero que no pudo hacerlo porque el club que dirige el mellizo Guillermo Barros Schelotto finalmente se inclinó por contratar al cordobés Cristian Pavón, a préstamo de Boca hasta el 30 de junio próximo.

"Me hubiese gustado que me dirija Guillermo y compartir un vestuario con Zlatan Ibrahimovic, estuve cerca el año pasado, pero finalmente no se pudo dar porque eligieron a Pavón", concluyó Pisano.