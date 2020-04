"Sueño con dirigir River, pero que Gallardo se quede 20 años más"

El ex defensor Martín Demichelis está dando sus primeros pasos como entrenador al frente del Sub 19 del Bayern Múnich, club en el que jugó durante siete temporadas y ganó 11 títulos. Si bien aseguró que está muy cómodo en el equipo alemán, reconoció que regresaría a Argentina si tuviera una propuesta interesante y expresó su deseo de dirigir a River en el futuro.

"Sueño con ser entrenador de River. Es el sueño de cualquiera en esta profesión, y si no soñás con eso, tenés que dedicarte a otra cosa", comenzó diciendo el ex futbolista de la Selección argentina. "Pero yo soy hincha de River y de Gallardo, y quiero que Marcelo se quede 20 años más, por todo lo que generó no sólo adentro del campo de juego, sino a nivel institución", agregó en diálogo con radio La Red.

De todas maneras, Demichelis explicó que no sólo se cerraría a dirigir al Millonario: "No me iría de Alemania por cualquier cosa, porque estoy en el Bayern y estoy feliz, pero estoy abierto a dirigir en Argentina siempre y cuando sea algo con una estructura interesante".

Hay cosas por las cual nos mudaríamos con la familia a la Argentina, porque hoy me siento mucho más seguro con los conceptos. Este paso por el Sub 19 del Bayern fue como si fuese un equipo de primera, jugando tres competiciones, viajando en avión y en colectivo", concluyó.