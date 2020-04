La Selección, su presente y futuro: Di Santo habló de todo con MDZ

MDZ continúa con las charlas en vivo a través de Instagram con figuras de diferentes ámbitos y ahora le llegó el turno a Franco Di Santo, el delantero mendocino del Atlético Mineiro con una larga trayectoria por el fútbol europeo y un recorrido por la Selección argentina desde juveniles hasta la mayor.

Actualmente el mendocino se encuentra en el Atlético Mineiro, club al que llegó en la segunda mitad de 2019 y donde ya marcó 7 goles. En el último partido oficial del Galo, abrió la cuenta para el triunfo por 3 a 1 como visitante frente a Vila Nova por el Campeonato Mineiro, en lo que fue el debut de Jorge Sampaoli como DT del equipo.

El Cabezón nos abrió las puertas de su casa para hablar de toda su carrera, desde sus inicios en EFAGO, su paso por las inferiores de Godoy Cruz y el salto a Primera en Áudax Italiano de Chile, donde llamó la atención nada menos que del Chelsea, donde compartió vestuario con figuras de la talla de Frank Lampard y Didier Drogba, entre otros, y jugó la Champions League.

"En el fútbol argentino, lamentablemente no me tocó jugar. Participé de una convocatoria de jugadores. Quedé pero nunca llegamos a un acuerdo económico. Me pedían una barbaridad. Y luego me fui a Chile y nunca más volví", expresó Di Santo.

Y agregó: "En este momento estoy en Brasil, tenemos prohibido movernos de acá. Nos adelantaron las vacaciones".

En diciembre de 2006 recibió la llamada de Hugo Tocalli para sumarse a la selección de Argentina sub-20. A pesar del interés de Chile por contar con él, Di Santo decidió vestir la camiseta albiceleste, y el 6 de diciembre de 2006 debutó con la sub-20 justamente frente a Chile. Di Santo jugó el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2007 y Tocalli no lo incluyó en el plantel que viajó a Canadá para jugar el Mundial Sub-20 de 2007. "Fue un privilegio estar en ese Sudamericano y compartir con esa calidad de jugadores. Yo era chico", manifestó el jugador mendocino.

Su futuro: "Tengo contrato hasta fin de año, hasta diciembre con el Atlético Mineiro. Pienso en el día a día. Ojalá pueda lograr algo con Mineiro y Sampaoli. La posibilidad de ir a Boca hubiera sido muy bueno. Volver a la Argentina y un equipo grande sería fantástico. No se dio por diferentes motivos. Como jugador uno busca que "todos los quieran".

