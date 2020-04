El día que al Papu Gómez le ofrecieron jugar para Italia

View this post on Instagram

No nos esperan noches de copas. No en lo inmediato. Tenemos mucho que andar para volver a merecerlas. Pero nos aguardan epopeyas igual de legendarias. No existen sueu00f1os chicos y sueu00f1os grandes. Me parece a mu00ed que en cada momento hay que sou00f1ar los sueu00f1os que te tocan . Eduardo Sacheri