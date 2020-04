Ex Boca: "Tuve síntomas similares a los del Covid-19"

Alexis Mac Allister, tras el Preolímpico Sub 23, dejó Boca para jugar en el Brighton & Hove Albion. Pero la reprogramación del fútbol a causa del coronavirus detuvo su adaptación al fútbol inglés.

Desde allí, habló con el sitio oficial de la AFA y reconoció que tuvo temor de haber contraído la enfermedad. "Sinceramente, no me asusté tanto, pero sí que tuve algunos síntomas similares a los del Covid-19 y por eso me hice un estudio, pero gracias a Dios el resultado fue negativo. Al ser alguien bastante casero quizá no me molesta tanto el hecho de tener que estar adentro", contó.

"Sí considero importantísima a la comunicación, y por suerte yo me siento muy acompañado de mi familia y mis amigos, con quienes me mantengo en contacto todo el tiempo. Siempre hablo con mi gente, también tengo amigos en España y Alemania. De Boca suelo charlar con Fabra, Capaldo y Obando, con quienes cada tanto hablamos, sobre todo con Nico Capaldo. Y de la Selección tengo contacto con Nico González y Leo Balerdi más que nada", añadió Alexis.

Además, relató cómo viven en su ciudad en medio del aislamiento. "Brighton se encuentra a una hora de Londres, yendo en tren, por lo que la capital de las decisiones está cerca y eso repercute acá. En Inglaterra las medidas se tomaron un poco tarde, porque en un principio el primer ministro (Boris Johnson) pretendía que la mayor parte de la sociedad se infecte para inmunizarse del virus, pero luego comenzaron las complicaciones. De hecho, Johnson fue internado y se empezaron a tomar medidas más estrictas", aportó.

"Actualmente estamos en cuarentena obligatoria, aunque con ciertas flexibilidades como salidas para hacer ejercicios una hora al día para quienes lo deseen. Además, se hacen trámites esenciales, como ir de compras para abastecerse", precisó Mac Allister.

En tanto, se refirió a las prácticas desde su casa. "Nosotros tenemos tres entrenamientos semanales por Zoom, pero son opcionales. Lunes, miércoles y viernes, desde las 10.30, está abierta la reunión para quienes se quieran sumar. Dentro de la misma están los preparadores físicos del plantel, que van indicando ejercicios para mantener la forma", mencionó.

Por último, manifestó qué significa jugar en la Premier League. "Estoy muy contento de cumplir el sueño de jugar en la Premier League, si bien por ahora he jugado poco debido a que vine para Inglaterra luego del Preolímpico Sub 23 y acá no hay parate de torneo a fin de año. De a poco me fui acomodando a lo que me pedía el entrenador y también aprovechando para ahondar en mis estudios de inglés y comunicarme mejor con mis compañeros, que me recibieron de gran manera. Después explotó la pandemia y perdí la posibilidad de tener más continuidad, pero me sigo entrenando para poder estar de la mejor manera cuando se reanude la competencia y disfrutar de jugar al fútbol", concluyó.