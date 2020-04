Messi, el mejor de todos en los últimos 25 años

Año a año la revista Four Four Two va ganando en popularidad y una de las iniciativas más icónicas que lleva adelante cada tanto es la elaboración de distintos rankings en torno al fútbol. Esta vez, celebrando los 25 años del lanzamiento de la revista, se animó a armar el ránking de los 25 mejores futbolistas de este último cuarto de siglo.

Y el líder del mismo es nada menos que el crack argentino Lionel Messi. "¿Qué más hay que decir? El mejor jugador de los 25 años de Four Four Two también tiene tan buena reputación como cualquier otro en la corona de todos los tiempos, ya que ha combinado el brillo con la consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes. Messi ha marcado 603 goles en 687 partidos para el Barcelona, ​​pero esas estadísticas siempre se perciben un poco reductoras cuando se trata de resumir su influencia. No sólo es un anotador de goles, no sólo un creador de oportunidades y no sólo un pasador y gambeteador de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más. Simplemente, el mejor”, destaca la publicación a la hora de explicar por qué la Pulga es el mejor de todos.

Al podio lo completan Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane. Sobre el portugués, destacaron que "los observadores opinaron que la carrera de Cristiano Ronaldo está a punto de terminar. En cambio, el internacional de Portugal sigue confundiendo las expectativas, y sigue siendo uno de los mejores del mundo a la edad avanzada de 34 años", mientras que sobre el francés resumieron: "Un elegante centrocampista ofensivo que podía crear y convertirse".

Además de Messi, el otro argentino que aparece en la lista es Gabriel Batistuta, quien ocupa el puesto 17. "Pateaba como un rayo al ángulo imposible", resumieron sobre quien supo ser, hasta 2016 cuando lo superó Messi, el máximo goleador histórico de la Selección argentina.

El ránking completo

1- Lionel Messi

2- Cristiano Ronaldo​

3- Zinedine Zidane

4- Ronaldo

5- Ronaldinho

6- Thierry Henry

7- Xavi

8- Andrés Iniesta

9- Paolo Maldini

10- Roberto Biaggio

11- Rivaldo

12- Fabio Cannavaro

13- Ryan Giggs

14- Kaká

15- Wayne Rooney

16- Luis Figo

17- Gabriel Batistuta

18- Eric Cantona

19- Luka Modric

20- Sergio Busquets

21- Raúl

22- Paul Scholes

23- Romario

24- Sergio Ramos

​25- Gianluigi Buffon