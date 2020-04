Godín le tiró flores a Enzo Francescoli con una enorme frase

El defensor uruguayo Diego Godín, capitán de su selección, confesó que "de chico quería ser como Enzo Francescoli", de cuyo debut en River Plate se cumplen hoy 37 años.



"Quería ser como Francescoli, que era lo que les pasaba a todos los chicos de mi edad en esa época. Era mi ídolo", dijo Godín en una entrevista publicada hoy por la página del Inter de Italia, club en el que juega actualmente.



El "Príncipe" Francescoli surgió en Montevideo Wanderers de su país y luego de su exitoso paso por River, de 1983 a 1986, hizo una larga carrera en Francia (Racing de París y Olympique de Marsella) e Italia (Cagliari y Torino) antes de volver al "Millonario".





Godín, emblema durante varios años del Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone, recordó inclusive que empezó jugando de "mediocampista ofensivo" cuando entró a las inferiores de Cerro.



"Pero luego pasé a jugar de mediocentro porque echaron a un compañero; y al otro partido empiezo de mediocentro defensivo pero expulsan a otro y paso a la defensa. Ahí el técnico de la Quinta, William Lemus, me dice que me ve condiciones, que tengo buena salida de balón, que soy rápido, tengo buena altura de juego y que lo siga haciendo ahí que me iba a ir bien", dijo.



"No estaba muy convencido al principio, pero luego fui asentándome en el puesto, el técnico de Primera que era Gerardo Pelusso me vio, me empezó a seguir y a los cuatro meses ya estaba entrenando en el primer equipo y así fue que empecé a ver lo bonito de defender", agregó Godín.