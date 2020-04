Ponzio y Martínez Quarta se suman a las acciones solidarias durante la pandemia

View this post on Instagram

Hoy mu00e1s que nunca, el destino de todos depende de la conducta de cada uno. Estoy orgulloso de compartir el esfuerzo de mi pueblo natal, Las Rosas (Santa Fe), donde la intendencia, referentes industriales, mu00e9dicos y vecinos colaboraron para desarrollar un ventilador mecu00e1nico para asistencia respiratoria. Juntos podemos!