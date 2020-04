Setién reveló por qué Messi continuará en el Barcelona

El director técnico de Barcelona, Quique Setién, confió en la continuidad del astro argentino Lionel Messi debido a la existencia de "un proyecto ganador" en el club catalán, caso contrario "se iría".



"Si Messi no tuviese claro que el Barcelona tiene un proyecto ganador quizás se iría; pero el Barcelona siempre apuesta a ganar", aseguró el entrenador en una nota con la radio española Onda Cero.



"No tengo dudas que Messi seguirá en Barcelona y ganará títulos", reafirmó el DT, que sucedió a Ernesto Valverde a mitad de la presente temporada suspendida por la pandemia de coronavirus.





Con su equipo como líder de LaLiga, Setién admitió que si el torneo español se diera por terminado no se sentiría "campeón".



"Si hay que acabar LaLiga lo que me parece más normal es dejarla como está, aunque no me sentiría campeón de la misma" dijo.



Finalmente, sobre la posibilidad de sumar al centrodelantero argentino Lautaro Martínez o al crack brasileño Neymar, Setién apuntó: "No me hago ilusiones sobre sus fichajes, se que esta pandemia cambiará muchas cosas y habrá que esperar como siguen las negociaciones".



"No soy pesimista ni optimista con Lautaro, me gusta como me gustan los grandes futbolistas, pero no me hago ilusiones con ninguno. Creo que económicamente es complicado acceder a ellos", asumió.