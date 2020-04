Jugador paraguayo quiere regresar a River pero hay un problema

El lateral paraguayo Jorge Moreira quiere regresar a River después de junio, cuando se le termine el préstamo en Portland Timbers de la liga de fútbol norteamericana, pero el plantel "millonario" tiene el cupo cubierto de los extranjeros.



El próximo 30 de junio se vence el contrato de Moreira con la franquicia de Oregon, que fue extendido en diciembre por seis meses más y tiene una opción de compra de 1,5 millones de dólares. Pero si no se produce la compra, deberá ser negociado de nuevo por los 5 extranjeros que ya tiene el club de Núñez.



"Me gustaría volver a River a mitad de año y tener esa oportunidad. Estoy muy bien física y futbolísticamente, pasé lindos momentos con el club y el grupo", señaló el jugador en declaraciones al diario ABC de Paraguay.



Las ganas de retornar de Moreira tienen la complicación del límite de extranjeros que ya ocupan los colombianos Jorge Carrascal y Rafael Borré, el chileno Paulo Díaz, el paraguayo Robert Rojas y el uruguayo Nicolás de la Cruz.



Precisamente, el volante montevideano podría liberar el cupo si se termina el trámite de doble ciudadanía que está tramitando el club, aunque por el tema de la pandemia del coronavirus la solución podría demorarse algunos meses más y recién se liberaría el cupo a fin de año.





Por otra parte, Moreira tuvo continuidad en la MLS, en donde jugó 30 partidos y convirtió 3 goles. Su opción de compra es de 1,5 millones de dólares sobre el 50 por ciento y es una posibilidad cierta para el equipo estadounidense.



Moreira podría ser una solución para el "Muñeco" Gallardo ante la posibilidad de venta de Gonzalo Montiel cuando se reabra el mercado de pases, pero desde el cuerpo técnico aseguran que no está en evaluación porque con la pandemia no se puede planificar nada en concreto.



El lateral paraguayo tuvo una gran temporada en River durante 2016, con un rendimiento altísimo que lo llevó a ser titular durante 38 partidos, pero luego una lesión en el tobillo lo dejó afuera durante meses y cuando intentó regresar el nivel de Montiel no le dio oportunidad.



"En River, después de la lesión me costó agarrar ritmo y estar al cien por ciento porque casi ni jugaba, y necesitaba sentirme importante en el equipo. Esta oportunidad en la MLS la aproveché al máximo para sentirme bien y ver otras opciones a futuro", contó Moreira.



De todos modos, desde que Gallardo es entrenador de River no hubo segundas oportunidades para los que se fueron a préstamo: el único jugador que pudo jugar tras volver fue Alex Barboza (hoy en Independiente tras pasar por Defensa y Justicia con buen rendimiento), quien se había ido en tiempos de Ramón Díaz.



La lista de casos que no volvieron más a ser parte del plantel profesional tras ser cedidos a préstamo la integran, entre otros; Juan Kaproff, Nicolás Bertolo, Joaquín Arzura, Iván Rossi, Luciano Lollo, Augusto Batalla, Marcelo Larrondo, Tomás Andrade y Carlos Auzqui.