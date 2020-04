Un jugador de River fue comparado con Cristiano y Neymar

Jorge Carrascal apenas tiene 21 años, pero cuenta con mucha experiencia. Este volante ofensivo surgió de la cantera de Millonarios de Bogotá en 2014 y rápidamente dio el salto a Europa, aunque no tuvo demasiadas oportunidades en su paso por el Sevilla.

Donde sí se consolidó fue en Ucrania, antes de regresar a Sudamérica para jugar en River bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Antonio Cassano, ex jugador del Real Madrid, el Milan y la selección italiana, afirmó: "Puede marcar seriamente los próximos años del fútbol, es un monstruo".

Y luego apareció Rafael Robayo, ex compañero de Carrascal en Millonarios, quien reveló detalles de los comienzos del cafetero y lo colocó a la altura de las principales estrellas del mundo del fútbol: "Estuve obligado a hablar con él cara a cara para decirle que si no le ponía seriedad al tema no iba a llegar a ningún lado. No quería que estuviera vagando por Bogotá y que no apareciera en los entrenamientos".

Jorge Carrascal

"Tiene todo para llegar más lejos que Falcao, James y Cuadrado. Si uno no lo conociera, no diría esas cosas. Era sorprendente verlo en los entrenamientos. Hace cosas que solo le he visto a Messi, Cristiano, Neymar, Robinho y ese tipo de jugadores. Su personalidad es lo mejor que tiene; entre más le pegaban, era cuando más pedía la pelota", agregó quien fuera capitán de Millonarios.

"Creo que este tipo de jugadores como 'Juanfer' y Jorge son aquellos que se hicieron en la calle y a través de los años van adquiriendo mayor destreza, como responsabilidad, en su talento y hoy en día son grandes profesionales", cerró.