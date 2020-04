Ayala llenó de elogios a Gallardo: "Siempre tuvo las cosas muy claras"

El ex defensor paraguayo de River Plate Celso Ayala recordó hoy que para el actual entrenador "millonario" Marcelo Gallardo, ex compañero de plantel en su época de jugador, "las cosas siempre fueron blanco o negro", lo que entendió como una demostración de personalidad para defender su pensamiento.



"Yo lo veía al 'Muñeco' con mucha capacidad para tener una idea y mantenerla, para él las cosas eran blanco o negro y las sostenía con su manera de pensar y eso es clave para todo lo que está viviendo, hay que tener personalidad y él siempre la tuvo", contó Ayala en una nota con Télam.



"Siempre tuvo las cosas muy claras, decidía algo y lo mantenía, en el fútbol eso es clave y como entrenador se nota en cada decisión que toma, en cómo arma los equipos, en cómo va cambiando jugadores y rinden todos", consideró.





En cuanto al futuro, Celso Ayala campeón junto al "Muñeco" en el 1996 y 1997 dudó: "No sé si algún entrenador va lograr todo esto que consiguió, va a ser muy difícil estar tanto tiempo peleando todos los campeonatos y ganando tantas copas".



"Para el que venga después va a ser duro, es una mochila muy pesada la que tendrá que agarrar el técnico que lo suceda porque le va a dejar la vara muy alta y le van a pedir que siga ganando, algo que no es fácil de seguir haciendo", reflexionó.



En cuanto a las fórmulas para llegar al éxito, el paraguayo explicó: "Cómo entrenador lo más difícil es lograr que todos los jugadores sigan la misma idea y estén convencidos, y Marcelo lo consiguió con los que están y con los que van llegando".



Consultado sobre si se ilusiona con dirigir a River, Celso Ayala afirmó: "Soñar no cuesta nada, ojalá me toque, para eso estoy trabajando, voy sumando experiencia y siempre voy a estar agradecido a los hinchas de River por todo el cariño, sería algo hermoso volver como entrenador".



Celso Ayala jugó cerca de 200 partidos en River, donde ganó seis títulos y formó parte de una defensa histórica con Hernán Díaz, Eduardo Berizzo y Juan Pablo Sorín. "Fue un tiempo hermoso, no soy de volver sobre el pasado, pero la gente de River siempre me lo recuerda", rememoró.



"Hace poco se cumplió un aniversario de aquel 3-3 con Boca y recibí muchas muestras de amor, ese gol fue uno de los que más gritó la gente por el momento del partido porque estábamos para un desastre y casi lo ganamos", agregó Ayala a Télam.



Ayala, actual entrenador de River Plate de Paraguay, también elogió a Ramón Díaz: "Fue muy importante en mi carrera, cuando llegó me dijo: '¿cómo que no jugás?, conmigo vas a jugar siempre' y un día me hizo volver de Japón para jugar con Colón por la Copa, un grande".



"Cuando llegué a River enseguida la gente me apoyó y había unos jugadores bárbaros, siempre nombro al 'Toto' Berizzo nos mirábamos y nos entendíamos, compartíamos muchas horas afuera de la cancha y eso ayudaba", contó.



Celso Ayala llegó a River en enero del 1995 con Carlos Babignton de DT cuando Roberto Ayala era dueño del puesto de primer zaguero, pero con la posterior venta del "Ratón" y la llegada de Ramón Díaz se convirtió en titular indiscutido hasta 1998.



"Ese equipo era una selección sudamericana y se notaba porque cada fecha de eliminatoria no quedaba nadie de los titulares, nos íbamos todos a nuestras selecciones", finalizó el ex jugador de Olimpia, Rosario Central, River, Betis y Atlético de Madrid de España, San Pablo de Brasil y Colo Colo de Chile.