La picante frase del Ogro Fabbiani que no le gustará al hincha de Boca

Cristian Fabbiani provocó a los hinchas de Boca cuando se le consultó sobre la paternidad de River en los últimos años. “El 99 por ciento no quiere jugar más contra nosotros. No nos pueden cargar. Lo hacen con cosas de otros equipos y nosotros, por las eliminaciones”, afirmó a Olé.



El Ogro destacó que “hay que disfrutar de este momento”. Además, agregó: “No me animo a decir que es el mejor de la historia, porque sería faltarles el respeto a los equipos anteriores que también tuvieron grandes jugadores y entrenadores. Tener de hijo al rival es algo que pesa mucho”.





Con respecto a directores técnicos, Fabbiani tampoco se la jugó. “Gallardo (Marcelo) y Ramón Díaz son dos tipos que ganaron mucho, pero si hablamos de logros tengo que incluir a Veira (Héctor). El Bambino salió campeón del mundo. La Copa Intercontinental es una de las más importantes”, manifestó.





El actual jugador de Deportivo Merlo también se refirió a su futuro y contó que “el retiro se analiza”. En tanto, añadió: “Tengo 36 años, pero con este parate se me fueron todos los dolores que me hacían pensar en largar en junio. Vamos a ver qué pasa. Tengo todo listo para ser entrenador”.

En relación a su paso por River, el delantero fue contundente. "Me tocó el peor momento de la historia a nivel político. Mi representante me había dicho que estaba yendo al infierno, pero a mí no me importaba quemarme. Como hincha, quería cumplir mi sueño y nadie me quita lo bailado” expresó.



La última polémica se dio cuando le dieron a elegir entre Diego Maradona y Lionel Messi, y Fabbiani optó por “Nazário (por Ronaldo)”. Finalmente, concluyó: “A mí dame al Gordo. Es mi ídolo. No entro en ninguna otra discusión. No vi algo igual. El mejor de todos los tiempos. Después vienen ellos”.