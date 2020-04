El arquero de Selección que se ilusiona con jugar en Boca Juniors

Gerónimo Rulli, actualmente en el Montpellier de Francia, aseguró que por una cuestión familiar le interesaría la posibilidad de jugar con la camiseta de Boca, aunque su prioridad siempre será Estudiantes.

"Mi mamá es hincha fanática de Boca y su sueño es verme jugar ahí. No sé si algún día se lo podré cumplir, pero está en mis pensamientos para el día de mañana, ojalá pueda tener la posibilidad pero todavía falta un montón. Si tengo que elegir entre volver a Estudiantes o a Boca me quedo con Estudiantes por mi pasado , por mi familia y porque es donde me crié", aseguró Rulli en una charla con TyC Sports.

"Hoy en día los dos equipos tienen arqueros para rato y mi presente y futuro están en el fútbol europeo. Hoy no se me pasa por la cabeza volver a Argentina, creo que tengo nivel y condiciones para poder seguir estando acá al menos un par de años más. El día de mañana, en caso que se de la posibilidad, analizaré cuál es la mejor opción", agregó sobre la chance de jugar en Boca o Estudiantes.

El arquero también habló de cómo está el fútbol francés con la pandemia del coronavirus: "Todo es una verdadera incógnita, mi contrato termina el 30 de junio y el primero me tendría que presentar en la Real Sociedad y no se cómo se va a solucionar este tema. Quieren terminar la liga en 2 meses cuando quedan 10 partidos y eso equivale a jugar cada 3 días. Si venís de un parate de 2 meses sin hacer nada, necesitás una pretemporada. Los directivos de la liga se van a juntar en estas semanas y ya tendremos un panorama mucho más claro".