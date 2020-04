Zanetti no cree que Mauro Icardi tenga lugar en el Inter

El paso de Mauro Icardi por el PSG ha sido bueno, con 20 goles en 31 partidos jugados, y por eso el club parisino quiere ejecutar la opción de compra para asegurarse su continuidad, que asciende a unos 60 millones de euros y que el equipo francés no tiene ningún problema en pagar.

Ese fue el número que se pactó a la hora de cerrar el préstamo con el Inter de Milán, sin embargo hay una condición excluyente para llevar adelante la operación, y es el deseo del propio futbolista de continuar en París, algo que parece difícil.

Wanda Nara, su esposa y representante, ya dejó en claro que la intención desde un principio era volver a Italia una vez concluido el préstamo, pero en el Neroazzurro no tienen muchas ganas de abrirle nuevamente las puertas del club.

Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, manifestó que no cree que Icardi tenga futuro en el equipo de Milán. En diálogo con ESPN le plantearon la posibilidad de la vuelta del ex goleador de la Sampdoria y el Pupi respondió con un lacónico "no sé, no lo creo".

"En este momento no estamos hablando del mercado de transferencias", argumentó Zanetti, agregando que "lo más importante es la salud. Entonces tendremos tiempo para pensarlo", dijo.

En el barrio de San Siro parece que aún no se olvidaron de la novela que iniciaron Icardi y Wanda para forzar una mejora de su contrato, lo que derivó en la quita del brazalete de capitán, ser apartado del equipo y, finalmente, la cesión a préstamo al PSG.