El pasado salvaje de Dennis Rodman: su relación con Madonna y las veces que se rompió "ahí abajo"

Dennis Rodman quedó en la historia como el jugador más polémico de la historia de la NBA por su personalidad y por su forma de actuar, sobre todo, afuera de las canchas. El pivot que alcanzó la gloria junto a Michael Jordan en aquel mítico equipo de Chicago Bulls tiene en su haber una lista infinita de anécdotas.

El diario español Marca hizo una particular selección, haciendo un repaso de sus memorias, en las que revela el día que intentó suicidarse, su picante relación con Madonna y las tres veces que, según sus propias palabras, se le "rompió" el pene.

La noche que quiso quitarse la vida

A pesar de terminar siendo una leyenda de la NBA gracias a su capacidad atlética e intensidad brutal, sus primeros años en los Pistons no fueron fáciles ya que no sumaba la cantidad de minutos que deseaba, hasta que una noche lo encontraron con un revólver en la mano.

"Le encontré en el segundo piso de The Landing Strip, un club de striptease de la ciudad de Detroit. Tenía una pistola y lo iba a hacer. Le dije que si era consciente de lo estúpida que era la decisión que había tomado y desistió", contó Craig Saiger, periodista de Sports Illustrated.

Madonna y la polémica oferta de 20 millones

Rodman dejó Detroit Pistons para sumarse a las filas de San Antonio Spurs, donde se convirtió en un especialista defensivo con unos números desorbitantes de rebotes. Pero su estancia en la franquicia texana estuvo salpicada de polémicas, como la tormentosa relación que mantuvo con Madonna.

"Madonna me dijo que si la dejaba embarazada me daría 20 millones de dólares. Estaba jugando en Las Vegas cuando me llamó para avisarme de que estaba ovulando. 'Estaré allí en cinco horas', le dije", confesó el propio Gusano.

Las veces que se rompió el pene

Él mismo dio a conocer una situación insólita, que se repitió en tres ocasiones: