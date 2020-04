Roberto Ayala, contundente: "Gallardo está para la Selección"

Roberto Fabían Ayala es sin lugar a dudas palabra más que autorizada y escuchada a la hora de exponer sobre el seleccionado argentino, el cual integró durante diez años y fue hombre clave de los diversos procesos que fueron transcurriendo desde 1997 hasta 2007, año en el que dejó la 'albiceleste'.

El central habló con el medio 'Doble Amarilla' y dejó varios títulos. Entre ellos, que es hincha de River y que si bien quiere que Marcelo Gallardo se quede toda la vida, lo ve listo para hacerse cargo algún día del banco de Argentina: "Quiero que se quede a vivir en River, pero está para un proceso de Selección".

En esa misma línea, añadió: "Claro que Gallardo está para un proceso de Selección y le va a llegar cuando quiera él, no me cabe duda. Marcelo tiene capacidad de sobra, lo ha demostrado. Una Selección es diferente a un equipo de fútbol, la planificación es diferente. No es lo mismo, no tenés los jugadores todas las semanas y todos los días, te tenés que adaptar. Pero es un tipo que trabaja y vive del fútbol, encontrará cómo hacer rendir a los futbolistas".

En relación al presente del seleccionado, del cual forma parte en el cuerpo técnico, Ayala manifestó: "Tenemos buenos futbolistas, pero los resultados nos dicen que no estamos arriba de todo. Eso hay que asumirlo y hay que trabajar para llegar arriba. Ese es el reto que tenemos, ser una Selección TOP. No es tirarse abajo, es la realidad".