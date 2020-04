Un jugador de Olimpo rompió el aislamiento y estalló el escándalo

El club Olimpo de Bahía Blanca resolvió intimar al delantero de su plantel profesional, Fabricio Lenci. por romper el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno, a partir de la irrupción del brote de coronavirus.

La institución, que actúa en el Torneo Federal A, le envió una carta documento al ex jugador de Argentinos Juniors por abandonar la ciudad de Bahía Blanca "sin avisarle a nadie, ni siquiera al entrenador", dijo el vicepresidente primero Alfredo Dagna, en una nota que reprodujo el diario La Nueva Provincia.

Lenci "se fue sin avisarle a nadie, ni siquiera al entrenador (Alejandro Abaurre). Por eso le mandamos una carta documento con un apercibimiento”, agregó.

Por su lado, el jugador, que también vistió las camisetas de Los Andes y Juventud Unida de Gualeguaychú, entre otros clubes, justificó su partida hacia San Nicolás, argumentando “problemas familiares".

"Estoy haciendo los ejercicios que me indicó el preparador físico por (la aplicación) Zoom. Tuve que responder esa carta que me mandaron”, dijo el atacante al sitio ‘Doble Amarilla’. Estoy viendo qué responder el lunes. Si todo sale bien y no empeora, vuelvo. Pero si no cumplen lo de mi carta, soy jugador libre", amenazó Lenci.